Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner, Osman, Tait, Holse, Ntcham, Muja, Ercan.
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Pedrinho, Saponara, Bassogog, Tasos, Macheda.
SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Ankaragücü maçı 10 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.