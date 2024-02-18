Samsunspor'da Markus Gisdol: Futbolcularımın performansından memnunum!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor, konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Gaziantep FK deplasmanına ilk 11'de oynayan 6 oyuncularından yoksun geldiklerini belirterek, "Bugün üstesinden gelmemiz gereken çok fazla problemle uğraştık. İlk 11'de oynayan 6 oyuncudan yoksun şekilde geldik. 6 oyuncudan yoksun olduğumuz için biraz zorluk yaşadık. Ama tüm oyuncularımızın çok iyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Futbolcularımın ortaya koyduğu performansı çok beğendim bundan mutluyum. İlk yarı gol bulsak durum farklı olacaktı. İkinci yarı iyi oynamamıza rağmen geriye düştük. Buna rağmen oyuncularım oyundan kopmadı ve golü buldu. Kazanmaya geldik ama bir puan alarak dönmek de güzel. Son dokunuşlar daha iyi olabilse fazla gol atabilirdik ve sonuç farklı olabilirdi" dedi.