Trendyol Süper Lig'de 4. haftada oynanması planlanan ancak hava koşulları nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 90+4'lük skorla Samsunspor oldu.

Trendyol Süper Lig 'in 4. haftasında sağanak yağış nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor İstanbulspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

63. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu oyuncunun ortasında defanstan seken topu Laura kafayla filelere gönderdi. Hakem Burak Şeker, Moundilmadji'nin ofsayt olduğu gerekçesi ile golü iptal etti.

70. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Kırmızı-beyazlı takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Soner Aydoğdu kullandı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda yere çarpan top kaleci Jensen'in parmakları arasında ağlara gitti. 1-1

71. dakika dördüncü hakeme itiraz eden İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın'ı hakem Burak Şeker kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi.

84. dakikada ev sahibi takımın atağında Soner Aydoğdu'nun ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Samsunspor'un atağında Kubilay Köylü'nün ceza sahası içindeki Soner Aydoğdu'na müdahalesi sonrasında hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. 90+3 dakikada penaltıyı Mouandilmadji kullandı. Bu futbolcunun şutunda top kaleci Jensen'in ayağından oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Nanu'nun ortasında Bennasser, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.