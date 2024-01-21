Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.