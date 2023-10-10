Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Gisdol'ün Bundesliga'da görev aldığı Hoffenheim, Hamburg ve Köln kulüplerinde 200'ün üzerinde maça çıktığı belirtildi.

Gisdol'ün, milli maç arası nedeniyle yarın Antalya'da başlayacak kampta takımın başında olacağı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yeni bir yapılanma içerisine giren ve daha önce Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa'yı getiren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile el sıkıştı.

Son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Gisdol, Almanya Bundesliga'da görev aldığı Hoffenheim, Hamburg ve Köln kulüplerinde 200'ün üzerinde maça çıktı.

Teknik Direktörümüz Markus Gisdol, milli maç arası nedeniyle yarın Antalya'da başlayacak kampta takımımızın başında olacak. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.