Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta topladığı bir puanla ligin son sırasında yer alan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekibinden Sergen Yalçın bombası!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in son sırasında yer alan Samsunspor, Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlıların çalıştırıcısının kim olacağı merak konusuyken, konuya Başkan Yüksel Yıldırım'dan Sergen Yalçın açıklaması geldi. İşte detaylar...
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na 11 yıllık Süper Lig hasretini dindirdiği için teşekkür edildi ve ayrılık konusunda karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi.
Kırmızı-beyazlılar, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, Sergen Yalçın ile ilk aday olarak masaya oturdu ve resmi teklif yaptı.