Haberler Samsunspor Haberleri Samsunspor Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı

Samsunspor Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Belçika Ligi ekibi Westerlo forması giyen 22 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı. Samsunspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 22:01









ABONE OL

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Samsunspor, Belçika Ligi ekibi Westerlo forması giyen 22 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı.



Karadeniz ekibinin, genç oyuncuyu Samsun'a getirerek kısa süre içerisinde transferi sonuçlandıracağı belirtildi.



FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ



Fenerbahçe altyapısında yetişen Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'de 22 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. 2022 yılında Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer olan Muhammed, Westerlo'da 20 maçta 1 gol kaydetti.