Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Victor Nelsson ve 11'de Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Cimbom üst üste 5. galibiyetini aldı ve 63 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Samsunspor ise 26 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Samsunspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 62. MAÇ

Samsunspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 62'inci lig maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 61 maçın 40'ını Galatasaray, 7'sini Samsunspor kazanırken, 14 maç berabere sonuçlandı. 61 maçta Galatasaray 131, Samsunspor ise 46 gol attı.

Süper Lig tarihinde iki takım Samsun'da 30 defa karşılaştı. Galatasaray, rakibini 12 defa mağlup etti. 13 maç berabere biterken, Samsunspor, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 37 golüne, Samsunspor 23 golle karşılık verdi.

İki takım, 2011-2012 sezonundan bu yana Samsun'da ilk defa karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Samsun'da oynanan son maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANDI

Samsunspor - Galatasaray maçına her iki ekip taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Maç biletleri satışa çıktıktan sonra 48 saat içinde tükendi. Samsunspor Kulübü, biletlerin tamamının satıldığını belirten bir açıklama yaparak taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Karşılaşmayı 31 bin Samsunspor, 2 bine yakın Galatasaray taraftarı takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin pasında arkada topla buluşan Nelsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

GOL! 11. dakikada sarı-kırmızı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in defansın arkasına ara pasına iyi hareketlenen Barış Alper Yılmaz, önce Alim Öztürk'ten sonra kaleci Okan Kocuk'tan sıyrıldıktan sonra boş kaleye topu gönderdi: 2-0

19. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza saha içine ortasında, altıpas içinde Taylan Antalyalı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.

21. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

46. dakikada Samsunspor, Holse ile gole yaklaştı. Sağdan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın pasında arka direkteki Holse'in yerden sert şutunda, kaleci Muslera topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

49. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yerden sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kale direğinin dibinde son anda kontrol etti.

53. dakikada Galatasaray'ın atağında kaleci Muslera'nın pasında defansın arkasına sarkan Mertens'in kafayla aşırtma vuruşunda, top az farkla auta gitti.

54. dakikada sarı-kırmızılı takım gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkteki Kerem Aktürkoğlu, kafayla topu Mertens ile buluşturdu. Mertens'in sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Dönen top altıpas içindeki Icardi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

61. dakikada Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray'ın atağında Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Okan Kocuk'un uzaklaştırdığı top, bomboş pozisyondaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Karşılaşmayı Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.