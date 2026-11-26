Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası tamamlandı. Haftanın karması belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası tamamlandı.
5. hafta maçlarının ardından haftanın 11'i de belli oldu.
Haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
Alisson Becker (Liverpool), Mario Hermoso (Roma), Logan Costa (Villarreal), Nathan Ngoy (LOSC Lille), Luis Milla (Como), Nicolo Barella (Inter), Rayan Cherki (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Cucho Hernandez (Real Betis), Kylian Mbappe (Real Madrid).