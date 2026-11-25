Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Liverpool kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Dört maçta 9 puan toplayan iki ekip, lig aşamasında ilk 8'e girme yarışında avantaj sağlamak istiyor. Manchester United karşısında farklı kazanan Liverpool, Belçika deplasmanında da galibiyet hedeflerken iki önemli futbolcusundan yararlanamayacak.

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Club Brugge-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Beşinci hafta kapsamında Belçika'nın güçlü ekiplerinden Club Brugge, İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da kritik puanların peşinde olacak. Liverpool, Premier Lig'de Manchester United karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Avrupa sınavına çıkıyor. Andoni Iraola'nın öğrencileri, bu önemli galibiyetin verdiği moralle Club Brugge karşısında da kazanmayı amaçlıyor. Club Brugge ise Şampiyonlar Ligi'nde son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. PSV Eindhoven karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle 9 puana yükselen Belçika temsilcisi, Liverpool karşısında da sahasında kazanmayı hedefliyor. İki takımın da 9 puanda bulunması, mücadeleyi daha önemli hale getiriyor. Club Brugge-Liverpool canlı skor ekranı ve maça dair tüm bilgiler A Spor'da...

CLUB BRUGGE-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

CLUB BRUGGE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor platformunda canlı yayınlanacak.

CLUB BRUGGE-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda oynanacak.

LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Dört maç sonunda 9 puanla 8. sırada.

CLUB BRUGGE KAÇ PUANDA?

Dört maç sonunda 9 puanla 9. sırada.

CLUB BRUGGE-LIVERPOOL MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernández yönetecek.

LIVERPOOL'DA İKİ YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK

Liverpool'da Club Brugge karşılaşması öncesinde Cody Gakpo ve Ryan Gravenberch'in sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmayacağı açıklandı.

Teknik direktör Andoni Iraola, Gakpo'nun kas sakatlığı yaşadığını ve hafta sonundaki Everton maçında da oynayamayacağını belirtti. Gravenberch'in ise topuk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle ağrılarının devam ettiğini aktardı.

CLUB BRUGGE SON MAÇLARINDA NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

Belçika temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup etti. Nicolò Tresoldi ve Carlos Forbs'un golleriyle kazanan Club Brugge, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Ivan Leko yönetimindeki ekip, Liverpool karşısında da özellikle hücumdaki etkinliğini kullanmak istiyor.

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