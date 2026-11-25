Villarreal, Slavia Prag deplasmanında kazandı!
Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Slavia Prag'ı Tajon Buchanan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. İspanyol temsilcisi, bu galibiyetin ardından 6 puana yükselirken lig aşamasının 7. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Villarreal, deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan mücadelede İspanyol temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda baskısını artıran Villarreal, 62. dakikada Tajon Buchanan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonunda puanını 6'ya yükselterek 22. sıraya yerleşti. Slavia Prag ise 1 puanla 34. sırada kaldı.
VILLARREAL, KADIKÖY DEPLASMANINA ÇIKACAK
Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 20 Ocak 2027 tarihinde temsilcimiz Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. İspanyol ekibi, Kadıköy'de oynanacak mücadelede galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyecek.