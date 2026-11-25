Villarreal, Slavia Prag deplasmanında kazandı!

Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Slavia Prag'ı Tajon Buchanan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. İspanyol temsilcisi, bu galibiyetin ardından 6 puana yükselirken lig aşamasının 7. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.