Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Sabah FK'yi 4-1 mağlup etti. İkinci yarıda dokuz dakika içerisinde üç gol bulan Katalan ekibi, bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek dördüncü galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Barcelona, Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'ye konuk oldu. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Katalan ekibi, rakibini 4-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 31. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ise Barcelona fırtınası esti. 51. dakikada Gordon kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı. 55. dakikada Karim Adeyemi ve 60. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle skor kısa süre içerisinde 4-0'a geldi.

Ev sahibi Sabah FK, 63. dakikada Joy-Lance Mickels ile fileleri havalandırarak farkı üçe indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan 4-1 galip ayrıldı.

İKİNCİ YARIDA 9 DAKİKA YETTİ

İkinci yarıda yalnızca dokuz dakika içerisinde üç gol bulan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye yükseltti.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Sabah FK ise 3 puanda kaldı.

BARCELONA'NIN RAKİBİ MANCHESTER CITY

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Barcelona, sahasında İngiliz devi Manchester City'yi konuk edecek. Sabah FK ise Villarreal deplasmanında puan arayacak.