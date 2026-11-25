Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli mücadelelerinden birinde PSG ile Roma kozlarını paylaşacak. Dört maçta dört galibiyet alarak 12 puanla liderliğe yerleşen Paris Saint-Germain, evinde de kazanmak istiyor. Roma ise Paris deplasmanında alacağı puanlarla Avrupa'daki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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PSG-Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Paris Saint-Germain, 25 Kasım Çarşamba günü sahasında Roma'yı konuk edecek. Parc des Princes'te oynanacak mücadelede iki takım da kritik üç puan için sahaya çıkacak. Ev sahibi PSG, Avrupa'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İlk dört maçını kazanan Fransız ekibi, 12 puanla lig aşamasının zirvesinde yer alıyor. Rakip filelere 20 gol gönderen Paris temsilcisi, Roma karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Roma'nın Şampiyonlar Ligi macerası ise daha zorlu geçiyor. İtalyan ekibi, dört maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Fenerbahçe deplasmanında beraberlik yaşayan Roma, Slovan Bratislava karşısında kazandı. Real Madrid ve Manchester United maçlarında ise sahadan puansız ayrıldı. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, güçlü PSG karşısında savunmada hata yapmadan hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacak. Luis Enrique'nin öğrencileri ise taraftarının desteğiyle karşılaşmanın kontrolünü elinde tutmayı amaçlıyor. Paris Saint-Germain-AS Roma maçı bilgileri ve canlı skor ekranı A Spor'da...

PSG-AS ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-ROMA MAÇI CANLI İZLE: HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain-Roma karşılaşması Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

PSG'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEFİ 5'TE 5

Paris Saint-Germain, Avrupa'da oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Slovan Bratislava'yı 6-1, Manchester City'yi deplasmanda 4-2, Barcelona'yı 4-2 ve Villarreal'i 6-0 mağlup eden Fransız ekibi 12 puana ulaştı.

ROMA, PSG DEPLASMANINDA PUAN ARIYOR

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört maçında 4 puan elde etti. İtalyan temsilcisi, Fenerbahçe deplasmanında 1-1 berabere kalırken Real Madrid'e 4-3 mağlup oldu. Slovan Bratislava'yı 4-0 yenen Roma, Manchester United karşısında ise 3-2 kaybetti.

PSG-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa'nın Paris kentindeki Parc des Princes Stadı'nda oynanacak.

PSG-ROMA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

PSG-ROMA CANLI SKOR VE MAÇ TAKİP EKRANI (TIKLA-İZLE)