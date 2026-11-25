Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Milli kaleci Berke Özer'in formasını giydiği Fransız ekibi, henüz galibiyet alamadığı Avrupa serüveninde güçlü Bayern karşısında çıkış arıyor. Alman temsilcisinde Harry Kane, Michael Olise ve Manuel Neuer başta olmak üzere önemli eksikler bulunuyor. Lille-Bayern Münih maçına dair tüm detaylar ve canlı izleme linki A Spor'da!

Lille-Bayern Münih maçını takip etmek için tıklayınız...

Lille-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü dikkat çeken karşılaşmalardan biri Fransa'da oynanacak. Lille, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Bayern Münih'i sahasında ağırlayacak. Milli kaleci Berke Özer'in forma giydiği Fransız temsilcisi, zorlu mücadelede sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etmeye çalışacak. Bayern Münih ise lig aşamasında henüz yenilgi yaşamadı. Dört karşılaşmada 8 puan toplayan Vincent Kompany'nin öğrencileri, Lille karşısında kazanarak ilk sekiz içerisinde yer alma hedefini güçlendirmek istiyor. Ancak Alman ekibinde önemli sakatlık problemleri bulunuyor. Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry ve Alphonso Davies gibi yıldız isimler Lille maçında forma giyemeyecek. Bu eksiklere rağmen Bayern'in kadro derinliği ve Avrupa tecrübesi, karşılaşmanın en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

LILLE-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

LILLE-BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

Türkiye'de tabii Spor 2 üzerinden yayınlanacak.

LILLE-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa'daki Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak.

BERKE ÖZER İLK 11'DE OLACAK MI?

Lille'in kalesinde Berke Özer'in görev yapması bekleniyor. Milli kaleci, Bayern Münih gibi hücum gücü yüksek bir rakibe karşı takımının en önemli isimlerinden biri olacak.

Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört maçta yalnızca bir puan alabildi. Bayern karşısında alınacak puanlar, Lille'in sıralamada yükselmesi açısından büyük önem taşıyor.

BAYERN MÜNİH'TE HARRY KANE OYNAYACAK MI?

Bayern Münih'in resmi maç önü açıklamasına göre Harry Kane, ayak bileğindeki sindesmoz bağ yaralanması nedeniyle Lille karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BAYERN MÜNİH'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Alman temsilcisi, ilk dört haftada iki galibiyet ve iki beraberlik aldı. 8 puanla 13. sırada bulunan Bayern, Lille karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Lille ise bir beraberlik ve üç mağlubiyetle 1 puanda kaldı. Fransız ekibi, 35. sırada bulunuyor.

LILLE-BAYERN MÜNİH CANLI SKOR VE MAÇ TAKİP EKRANI