Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Azerbaycan temsilcisi Sabah FK ile karşılaşacak. 9 puanla üst sıralarda yer alan Katalan ekibi, deplasmanda galibiyet ararken ev sahibi takım güçlü rakibine karşı puan sürprizi yapmak istiyor. Mücadelenin yayın bilgileri, kadroları ve eksik futbolcuları merak ediliyor.

Sabah Masazir-Barcelona maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Sabah-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamının dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Sabah FK ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Azerbaycan'da oynanacak mücadelede İspanyol devi, lig aşamasındaki beşinci maçına çıkacak. Barcelona, organizasyonda şu ana kadar oynadığı dört maçta üç galibiyet aldı. Feyenoord ve Galatasaray karşısında kazanan Katalan temsilcisi, PSG deplasmanında mağlup oldu. Aston Villa karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle yeniden çıkış yakalayan Hansi Flick'in öğrencileri, Sabah deplasmanında da üç puanı hedefliyor. Ev sahibi Sabah FK ise 3 puanla lig tablosunun alt sıralarında bulunuyor. Azerbaycan ekibi, Slavia Prag karşısında aldığı galibiyetin ardından Dortmund ve Viking maçlarını kaybetti. Barcelona karşısında alınacak olumlu bir sonuç, takımın Avrupa'daki iddiasını yeniden güçlendirebilir.

SABAH-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

25 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

SABAH-BARCELONA CANLI İZLE: HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Türkiye'den izlemek isteyen futbolseverler tabii Spor yayınını takip edebilecek.

BARCELONA'DA 5 EKSİK

Katalan ekibinde Lamine Yamal, Rodri, Andreas Christensen, Xavi Espart ve Roony Bardghji'nin sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

BARCELONA KAZANIRSA PUANINI 12'YE ÇIKARACAK

Barcelona, ilk dört haftada topladığı 9 puanla lig aşamasının üst sıralarında bulunuyor. Sabah karşısında alınacak galibiyet, Katalan ekibinin puanını 12'ye yükseltecek.

BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

İlk dört maç sonunda 9 puanı bulunuyor.

SABAH FK'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

İlk dört maçta 3 puan topladı.

SABAH-BARCELONA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.

SABAH-BARCELONA CANLI SKOR VE MAÇ TAKİP EKRANI