UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Aston Villa, sosyal medya hesabından bir İstanbul paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 24 Kasım Salı 20.45'te Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşma için İstanbul'a gelen İngiliz temsilcisi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Unutulmaz bir gecenin üzerinden altı ay geçtikten sonra bu akşam yeni bir İstanbul meydan okuması bizi bekliyor." ifadelerine yer verildi.