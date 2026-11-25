UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Shakhtar'da Arda Turan, maç sonrası konuştu.

Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, takımının performansını değerlendirdi.

Arda Turan, Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Kazanmışlarsa bizden daha iyi iş yapmışlardır. Emre Hoca'ya hayırlı olsun. U21, U20 seviyesindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz.Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Bazen futbol böyle. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Gelişmeye devam edeceğiz. Elimizde ne olduğunu biliyoruz, gençler ve potansiyelliler, doğrumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Şartları biliyoruz. Saha içi performans yetmez. Üzüntülüyüz. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız." dedi.