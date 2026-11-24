Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Real Betis, Slovan Bratislava deplasmanında sahaya çıkıyor. Üç galibiyetin ardından kayıp yaşayan İspanyol ekibi yeniden çıkış ararken ev sahibi ilk puanına ulaşmak istiyor. Peki, Slovan Bratislava-Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Slovan Bratislava-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında Slovan Bratislava ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Manuel Pellegrini yönetimindeki İspanyol ekibi, Avrupa'da topladığı 9 puana yenilerini eklemek için Slovakya deplasmanına çıkıyor. Yaya Touré'nin çalıştırdığı Slovan Bratislava ise taraftarı önünde ilk puanlarını kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Slovan Bratislava-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

SLOVAN BRATISLAVA-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Slovan Bratislava-Real Betis karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Tehelné pole Stadı'nda oynanacak mücadele, tabii Spor 6 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Türkiye'den izlemek isteyen futbolseverler, tabii dijital platformu üzerinden müsabakaya erişebilecek.

REAL BETIS VE SLOVAN BRATISLAVA KAÇ PUANDA?

Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Topladığı 9 puanla lig aşamasındaki iddiasını sürdüren İspanyol temsilcisi, Lille, Porto ve Feyenoord karşılaşmalarını kazandı.

Slovan Bratislava ise oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kaybetti. Henüz puanla tanışamayan Slovak ekibi, Real Betis mücadelesi öncesinde attığı 1 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

MANUEL PELLEGRINI İLE YAYA TOURÉ YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Slovan Bratislava-Real Betis karşılaşması, teknik direktörler açısından da dikkat çekici bir buluşmaya sahne olacak. Real Betis'i çalıştıran Manuel Pellegrini ile Slovan Bratislava'nın başındaki Yaya Touré, Manchester City döneminden birbirlerini yakından tanıyor.

Touré, futbolculuk kariyerinde Pellegrini'nin Manchester City'de görev yaptığı dönemde takımın önemli isimleri arasında yer almıştı. İkili, bu kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde rakip teknik direktörler olarak karşılaşacak.

REAL BETIS YENİDEN GALİBİYET ARIYOR

Şampiyonlar Ligi'ne üç maçlık galibiyet serisiyle başlayan Real Betis, dördüncü haftada Borussia Dortmund deplasmanında 2-1 mağlup oldu. İspanyol temsilcisi, Slovan Bratislava karşısında kazanarak Avrupa'da yeniden üç puanla tanışmak istiyor.

Ev sahibi ekip ise son Avrupa maçında LASK karşısında 4-0 kaybetti. Slovan Bratislava, hücumda üretkenliğini artırmayı ve savunmada daha dirençli bir performans sergilemeyi hedefliyor.