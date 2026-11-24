Real Madrid'den PSV Eindhoven'a 5 gol! Arda Güler iki asistle yıldızlaştı
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin gollerinde yaptığı iki asistle karşılaşmaya damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, sahasında Peter Bosz'un çalıştırdığı PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, yaptığı iki asistle İspanyol devinin farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada PSV Eindhoven, 32. dakikada Ivan Perisic'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı geride tamamlayan Real Madrid, ikinci yarıda etkili bir performans sergileyerek mücadeleden farklı galibiyetle ayrıldı.
İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Federico Valverde, 60. dakikada Jude Bellingham, 64 ve 84. dakikalarda Kylian Mbappe ile 87. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
ARDA GÜLER'DEN İKİ ASİST
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in geri dönüşünde başrol oynayan isimlerden biri oldu.
21 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada Federico Valverde'nin attığı golün asistini yaparken 64. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golde de son pası veren isim oldu.
Mücadelede sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler, 70. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
BERNABEU'DA ARDA GÜLER'E AYAKTA ALKIŞ
Milli futbolcu, oyundan alınırken Santiago Bernabeu tribünleri tarafından ayakta alkışlandı. Arda Güler, saha kenarına geldikten sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve güvenlik görevlileriyle tek tek tokalaştı.
BU SEZON 8 ASİSTE ULAŞTI
PSV Eindhoven karşısında iki asist yapan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam asist sayısını 8'e yükseltti.
Milli futbolcu, La Liga'da 3 gol ve 4 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
REAL MADRID 5'TE 5 YAPTI
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan Real Madrid, puanını 15'e yükseltti. PSV Eindhoven ise 4 puanda kaldı.
Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Real Madrid, Arsenal deplasmanına konuk olacak. PSV Eindhoven ise sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.