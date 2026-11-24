Real Madrid'den PSV Eindhoven'a 5 gol! Arda Güler iki asistle yıldızlaştı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin gollerinde yaptığı iki asistle karşılaşmaya damga vurdu.