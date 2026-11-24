UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 9 maç oynandı. İşte gecenin sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında 5. hafta heyecanı başladı.

Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 yendi. "Devler Ligi"nde üst üste üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a çıkardı.

PSV'yi ağırlayan Real Madrid ise 5-1'lik skorla kazandı ve 5'te 5 yaptı. Ivan Perisic'in penaltıdan attığı golle geriye düşen Madrid ekibi, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Junior'un golleriyle galip geldi. Ev sahibi takım adına mücadelede 70 dakika görev yapan milli futbolcu Arda Güler, iki golün pasını verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bodo/Glimt (Norveç) - LASK (Avusturya): 1-0

Galatasaray - Aston Villa (İngiltere): 1-0

Real Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda): 5-1

Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

Arsenal (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1

Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 0-1

Leipzig (Almanya) - Lens (Fransa): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Real Betis (İspanya): 0-2

Como (İtalya) - AEK (Yunanistan): 1-0