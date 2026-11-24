Şampiyonlar Ligi'nde gözler Real Madrid-PSV Eindhoven karşılaşmasına çevrildi. Dörtte dört yapan Madrid ekibi seriyi uzatmayı hedeflerken PSV zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Real Madrid-PSV maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Arda Güler kadroda mı?

Real Madrid-PSV maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının beşinci haftasında Real Madrid ile PSV Eindhoven karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho yönetimindeki İspanyol devi, Avrupa'da yakaladığı galibiyet serisini Santiago Bernabéu'da sürdürmeyi hedefliyor. Hollanda temsilcisi PSV ise güçlü rakibine karşı alacağı puanlarla üst turlara katılma şansını artırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Arda Güler'in kadrodaki durumu da dikkat çekiyor. Peki, Real Madrid-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

REAL MADRID-PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-PSV Eindhoven maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasına Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Mücadele Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, tabii dijital platformunun spor yayınlarına erişim sağlayabilecek.

REAL MADRID AVRUPA'DA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Real Madrid, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonuna dört galibiyetle başladı. İlk dört karşılaşmasından 12 puan çıkaran İspanyol temsilcisi, PSV karşısında da kazanarak beşte beş yapmayı amaçlıyor.

Madrid ekibi, lig aşamasında son olarak AEK Atina'yı 3-2 mağlup etti. Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Inter'i 2-1, Leipzig'i ise 4-1 yenmeyi başardı.

PSV EINDHOVEN'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört haftasında 4 puan topladı. Hollanda temsilcisi, Porto deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerken Shakhtar Donetsk ile berabere kaldı. Leipzig ve Club Brugge karşılaşmalarını ise kaybetti.

PSV, Hollanda Eredivisie'de 29 puanla lider durumda bulunuyor. Eindhoven ekibi, Real Madrid deplasmanı öncesindeki son lig maçında NEC Nijmegen'i deplasmanda 4-1 mağlup etti.

ARDA GÜLER REAL MADRID-PSV MAÇINDA VAR MI?

Real Madrid'in PSV Eindhoven karşılaşması için açıkladığı kadroda milli futbolcu Arda Güler bulunuyor. Kulübün 23 Kasım tarihli kadro duyurusunda genç oyuncunun ismi orta saha futbolcuları arasında yer aldı.

Ancak Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı henüz kesinleşmedi. Milli yıldızın forma durumu, teknik direktör Jose Mourinho'nun maç öncesinde duyuracağı resmî ilk 11 ile netlik kazanacak.

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