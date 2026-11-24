Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yoluna devam etmek isteyen RB Leipzig ve Lens, 5. haftada aynı hedef doğrultusunda karşı karşıya geliyor. Son Avrupa sonuçları ve kadrolardaki tanıdık isimler dikkat çekiyor. Peki, RB Leipzig-Lens maçı saat kaçta, nereden izlenir? İşte detaylar...

RB Leipzig-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile Lens, 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Lig aşamasında oynadıkları dört karşılaşmada üçer puan toplayabilen iki ekip, üst sıralara yaklaşmak için galibiyet arıyor. RB Leipzig, Bundesliga'daki başarılı iç saha performansını Avrupa'ya taşımak isterken Lens, Almanya deplasmanında çıkış yakalamayı amaçlıyor. Peki, RB Leipzig-Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç nereden izlenir? İşte merak edilenler...

RB LEIPZIG-LENS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında oynanacak RB Leipzig-Lens karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele, Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da gerçekleştirilecek.

RB Leipzig-Lens maçının Türkiye'deki yayın adresi, güncel yayın rehberlerine göre tabii Spor 5 olacak. Futbolseverler karşılaşmayı tabii'nin internet sitesi ve uygulaması üzerinden, ilgili yayın paketinin erişim koşullarına göre izleyebilecek.

İKİ TAKIM DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 PUANDA

RB Leipzig, Devler Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmada yalnızca PSV Eindhoven karşısında galibiyet elde etti. Como'ya 4-1, Real Madrid'e 4-1 ve Manchester City'ye 3-2 mağlup olan Alman ekibi, lig aşamasında 3 puan topladı.

Lens ise ilk hafta Slavia Prag'ı deplasmanda 3-2 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Ancak Fransız temsilcisi daha sonra Sporting CP'ye 2-0, Club Brugge'e 3-0 ve Como'ya 9-1 kaybetti. Lens de ilk dört maçta 3 puanda kaldı.

LENS, AVRUPA'DAKİ KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

Fransız temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde son maçında Como karşısında aldığı 9-1'lik yenilginin izlerini silmeye çalışacak. Teknik direktör Didier Digard yönetimindeki Lens için Leipzig deplasmanı, Avrupa'da yeniden puan kazanma fırsatı sunuyor.

UEFA verilerine göre Lens, Avrupa kupalarında oynadığı son 18 deplasman maçının yalnızca birini kazanabildi. Fransız ekibinin bu dönemdeki tek galibiyeti, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Slavia Prag karşısında geldi.

RB LEIPZIG'DE İKİ FUTBOLCU REKOR PEŞİNDE

RB Leipzig'de Christopher Nkunku ve Willi Orbán, Lens karşılaşmasına kulüp tarihine geçme fırsatıyla çıkıyor. UEFA kayıtlarına göre Nkunku, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golle Emil Forsberg'in; Orbán ise 42 karşılaşmayla Yussuf Poulsen'in kulüp rekorunu paylaşıyor.

Nkunku'nun Lens ağlarını havalandırması veya Orbán'ın karşılaşmada görev alması durumunda ilgili kategorilerde yeni bir kulüp rekoru oluşacak. İki futbolcunun performansı, mücadelede yakından takip edilecek başlıklar arasında bulunuyor.