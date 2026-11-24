Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Feyenoord'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Francesco Farioli yönetimindeki Portekiz ekibi, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken Giovanni van Bronckhorst'un takımı üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Feyenoord ile Porto, De Kuip Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisi, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Porto, henüz 2. dakikada Oussama Targhalline'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Portekiz ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mücadele, Türkiye'de daha önce görev yapan iki teknik adamı da karşı karşıya getirdi. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin yönettiği Porto, eski Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Feyenoord'u mağlup etti. Böylece iki teknik adamın Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesinde kazanan Farioli oldu.

PORTO PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alan Porto, puanını 6'ya yükseltti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Feyenoord ise 3 puanda kaldı.

FEYENOORD, GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Porto, 9 Aralık'ta Liverpool deplasmanına gidecek. Feyenoord ise 8 Aralık'ta Norveç temsilcisi Viking'i konuk edecek.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord, 19 Ocak 2027'de İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.