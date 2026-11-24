Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Napoli ile 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Noa Lang, Napoli adına gol atarken Rayan Cherki, 86. dakikada City'ye beraberliği getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City ile Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Napoli, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Napoli, 55. dakikada Rasmus Hojlund'un golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City, 67. dakikada Ayyoub Bouaddi'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

NOA LANG TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang, 76. dakikada Leonardo Spinazzola'nın asistinde topu ağlara göndererek Napoli'yi yeniden öne geçirdi.

Manchester City ise 86. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

SON MAÇLARDA FORMUNU YAKALADI

Sezon başında kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Napoli'ye dönen 27 yaşındaki Noa Lang, Manchester City karşısında bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Hollandalı futbolcu, Napoli formasıyla çıktığı 14 resmi karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Lang, Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu beraberliğin ardından Manchester City puanını 10'a, Napoli ise 4'e yükseltti.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester City, 8 Aralık'ta Barcelona deplasmanına gidecek. Napoli ise aynı gün sahasında Club Brugge'ü konuk edecek.