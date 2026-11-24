Galatasaray'ın rakibi AEK, Como karşısında mağlup oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi AEK, sahasında Como'ya 1-0 mağlup oldu. Üst üste dördüncü yenilgisini alan Yunan ekibi, 8 Aralık'ta sarı-kırmızılıları konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Marko Nikolic'in çalıştırdığı AEK'yı Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda 1-0 mağlup etti.
İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golü 57. dakikada Luis Milla kaydetti. Martin Baturina'nın asistinde fileleri havalandıran Milla, takımına üç puanı kazandırdı. Como'da Lucas Da Cunha ise 29. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan AEK, Como deplasmanından puansız ayrıldı.
AEK ÜST ÜSTE 4. KEZ KAYBETTİ
Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşayan Yunanistan temsilcisi, 3 puanda kaldı. Como ise bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti.
Aston Villa'yı mağlup ederek 9 puana ulaşan Galatasaray, Yunanistan deplasmanına rakibinin 6 puan önünde çıkacak.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında AEK, 8 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Galatasaray'ı konuk edecek. Como ise 9 Aralık'ta Real Betis deplasmanına gidecek.