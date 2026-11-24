Galatasaray'ın rakibi AEK, Como karşısında mağlup oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi AEK, sahasında Como'ya 1-0 mağlup oldu. Üst üste dördüncü yenilgisini alan Yunan ekibi, 8 Aralık'ta sarı-kırmızılıları konuk edecek.