UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV'yi ağırlayan Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler maça damga vurdu.

Real Madrid'in 1-0 geriye düştüğü maçta Valverde'nin golüyle skoru 1-1 getiren asisti kaydeden Arda Güler, eflatun-beyazlıların 3. golünde de Mbappe'yi ödüllendirdi.

Arda Güler, yaptığı 2 asistin ardından karşılaşmanın 70. dakikasında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

⚽ Arda Güler yine yaptı yapacağını! Harika bir dokunuş, Valverde'den gol! Real Madrid beraberliği yakaladı. https://t.co/Ltqb39Ycn8