Arda Güler'den PSV'ye karşı 2 asist! Milli yıldızımız göz kamaştırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV'yi ağırlayan Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler 2 asistle yıldızlaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV'yi ağırlayan Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler maça damga vurdu.
Real Madrid'in 1-0 geriye düştüğü maçta Valverde'nin golüyle skoru 1-1 getiren asisti kaydeden Arda Güler, eflatun-beyazlıların 3. golünde de Mbappe'yi ödüllendirdi.
Arda Güler, yaptığı 2 asistin ardından karşılaşmanın 70. dakikasında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
⚽ Arda Güler yine yaptı yapacağını! Harika bir dokunuş, Valverde'den gol! Real Madrid beraberliği yakaladı. https://t.co/Ltqb39Ycn8— TRT Spor (@trtspor) November 24, 2026
⚽ Arda Güler'den bir servis de Mbappe'ye! Real Madrid bir açıldı pir açıldı. https://t.co/tzVcATSClu— TRT Spor (@trtspor) November 24, 2026