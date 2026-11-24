Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile Porto, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. De Kuip Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da lig aşamasında üçer puanı bulunuyor. Son haftalarda üst üste aldığı yenilgilerle taraftarını üzen Feyenoord, evinde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Porto ise zorlu Rotterdam deplasmanından üç puan çıkararak ilk 24 yarışında avantaj yakalamayı amaçlıyor. Peki, Feyenoord - Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın ekranı ve tüm detayları...

Feyenoord - Porto maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına topluyor. Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden birinde Hollanda temsilcisi Feyenoord, Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek. Avrupa'da beklentilerin gerisinde kalan iki takım, lig aşamasındaki konumlarını iyileştirmek için sahaya çıkacak. Özellikle son üç maçında savunmada büyük sorunlar yaşayan Feyenoord'un Porto karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Karşılaşmanın saati ve canlı yayın bilgileri ise belli oldu.

FEYENOORD - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord ile Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Rotterdam'daki De Kuip Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

FEYENOORD - PORTO HANGİ KANALDA?

Feyenoord - Porto mücadelesi Türkiye'de tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FEYENOORD'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Feyenoord, Porto karşılaşması öncesinde hem yerel ligde hem de Avrupa'da zor bir dönemden geçiyor. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, son altı resmi maçında galibiyet elde edemedi. Hollanda ekibi, hafta sonunda Excelsior karşısında sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya Givairo Read'in erken golüyle iyi başlayan Feyenoord, üstünlüğünü koruyamadı ve taraftarı önünde önemli bir puan kaybı yaşadı.

SON ÜÇ MAÇTA 11 GOL YEDİ

Feyenoord'un son karşılaşmalardaki savunma performansı, Porto maçı öncesinde dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Hollanda temsilcisi, Heerenveen karşısında 5, Inter karşısında 3 ve Excelsior karşısında 3 gol yedi. Böylece son üç maçta kalesinde toplam 11 gol gördü. Savunmadaki bu sorunları gidermeyi hedefleyen Feyenoord, Porto karşısında daha dengeli bir oyun ortaya koymak istiyor.

PORTO İLK 24 HEDEFİ İÇİN SAHADA

Porto, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında topladığı üç puanla 26. sırada bulunuyor. Portekiz temsilcisi, Feyenoord karşısında alacağı galibiyetle puanını altıya yükseltmeyi ve eleme turu yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ev sahibi Feyenoord'un da üç puana sahip olması, karşılaşmanın önemini artırıyor.

FEYENOORD ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört haftasında aldığı sonuçların ardından üç puanla 32. sırada yer alıyor. Hollanda ekibi, Porto karşısında kazanarak hem galibiyet hasretini sona erdirmek hem de sıralamada yükselmek istiyor.

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