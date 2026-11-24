Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından biri Como ile AEK Atina arasında oynanacak. Avrupa'daki ilk sezonunda fırtına gibi esen İtalyan ekibi, sahasında Yunan temsilcisini ağırlayacak. İlk dört maçında 19 gol atan Como, AEK karşısında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Üç maçtır kaybeden konuk ekip ise kötü seriyi bitirmeyi amaçlıyor. Peki, Como - AEK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

Como - AEK Atina maçını takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. İtalya'nın yükselen takımı Como, 5. hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile karşı karşıya gelecek. Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı ev sahibi ekip, bu sezon Avrupa'da ortaya koyduğu etkileyici hücum performansını sürdürmek istiyor. AEK ise üst üste aldığı yenilgilerin ardından zorlu İtalya deplasmanında puan arayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor.

COMO - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como ile AEK Atina arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. İtalya'daki Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda yapılacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

COMO - AEK HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Como - AEK Atina mücadelesi Türkiye'de tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

COMO'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 19 GOLLÜ PERFORMANS

Como, Avrupa futbolunun en dikkat çeken sürprizlerinden biri oldu. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İtalyan temsilcisi, ilk dört karşılaşmasında üç galibiyet alarak önemli bir başarı elde etti.

RB Leipzig ve Manchester United'ı 4-1 mağlup eden Como, Feyenoord deplasmanında 3-2 kaybetti. Lens karşısında ise 9-1'lik tarihi bir galibiyet elde ederek Avrupa'da büyük ses getirdi.

Dört maçta 19 gol atan Como, hücum gücüyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor.

DOUVIKAS'IN GÖZÜ GOL KRALLIĞINDA

Como'nun gol yollarındaki en önemli isimlerinden Tasos Douvikas, Lens karşısında yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekti. Yunan futbolcu, takımının 9-1 kazandığı karşılaşmada önemli bir rol üstlenirken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü.

COMO - AEK MAÇI CANLI TAKİP