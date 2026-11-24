Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Manchester City ile Napoli arasında oynanacak. Etihad Stadı'nda sahne alacak iki takım da son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. İngiliz temsilcisi lig aşamasında 9 puanla 7. sırada bulunurken Napoli, 3 puanla 27. basamakta yer alıyor. Manchester City'nin eski yıldızı Kevin De Bruyne'nin Napoli formasıyla İngiltere'ye dönmesi ise mücadeleyi daha da özel hale getiriyor. Peki, Manchester City - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı skor ve yayın bilgileri...

Manchester City - Napoli maçını takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Manchester City, 5. hafta karşılaşmasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'yi ağırlayacak. Enzo Maresca yönetimindeki ev sahibi ekip, Premier Lig'deki formsuz görüntüsünü Avrupa'da alacağı galibiyetle geride bırakmayı hedefliyor. Napoli ise Massimiliano Allegri yönetiminde çıkacağı zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. İki takımın mevcut form durumu ve Kevin De Bruyne'nin eski kulübüne karşı forma giyecek olması karşılaşmanın önemini artırıyor. Futbolseverler, Manchester City - Napoli maçının canlı yayın ve skor bilgilerini araştırıyor. Manchester City - Napoli maçı bilgileri ve canlı skor ekranı A Spor'da...

MANCHESTER CITY - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü kozlarını paylaşacak. İngiltere'deki Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - NAPOLI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Napoli mücadelesi Türkiye'de tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CITY ETIHAD'DA KAZANMAK İSTİYOR

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasına ilk 8 içerisinde giriyor. Geride kalan dört maçta 9 puan toplayan İngiliz temsilcisi, 7. sırada bulunuyor.

Enzo Maresca'nın öğrencileri, Napoli karşısında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı ve doğrudan son 16 turuna yükselme hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. Manchester City, bu sezon Etihad Stadı'nda oynadığı 10 resmi karşılaşmanın yedisini kazandı.

MARESCA'NIN TAKIMI ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Premier Lig'de son dört maçta galibiyet alamayan Manchester City, Napoli karşılaşmasına moral arayışıyla çıkıyor. İngiliz temsilcisi, hafta sonunda Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla ligdeki puan kayıplarına bir yenisini ekledi. Maresca'nın ekibi, Napoli karşısında kazanarak hem Avrupa'daki konumunu güçlendirmek hem de son haftalardaki kötü gidişata son vermek istiyor.

DE BRUYNE'NİN ETIHAD'A DÖNÜŞÜ

Manchester City ile Napoli arasındaki karşılaşmada Kevin De Bruyne'nin eski takımına karşı göstereceği performans merak ediliyor. Belçikalı yıldız, Manchester City'de geçirdiği yılların ardından Napoli formasıyla yeniden Etihad Stadı'nda sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

De Bruyne'nin Manchester City savunması karşısındaki oyun kuruculuğu ve hücum organizasyonlarına katkısı, İtalyan temsilcisinin en önemli kozlarından biri olabilir.

NAPOLI AVRUPA'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

İtalyan temsilcisi Napoli, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört karşılaşmasında yalnızca bir galibiyet alabildi. Üç puanla 27. sırada bulunan Napoli, kalan maçlarında daha başarılı sonuçlar elde ederek ilk 24 içerisinde yer almayı hedefliyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki ekip, Manchester City karşısında alacağı galibiyetle Avrupa'daki kötü gidişatını tersine çevirmek istiyor.

NAPOLI'NİN SAVUNMASI SINAV VERECEK

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört maçta kalesinde 11 gol gördü. Aynı süreçte altı gol atan İtalyan temsilcisi, özellikle savunma performansında yaşadığı sorunları çözmeye çalışıyor. Manchester City'nin hücum gücü karşısında Napoli'nin göstereceği direnç, karşılaşmanın sonucunu belirleyen önemli etkenlerden biri olabilir.

MANCHESTER CITY - NAPOLI CANLI SKOR EKRANI