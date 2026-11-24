Arsenal Borussia Dortmund canlı izle: Maç yayın bilgileri
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından biri Arsenal ile Borussia Dortmund arasında oynanacak. İngiliz temsilcisi, Emirates Stadı'nda Alman ekibini ağırlarken iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini buluşturacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Arsenal - Dortmund maçının canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Arsenal - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
Arsenal - Borussia Dortmund maçını takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal, sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Mikel Arteta'nın öğrencileri, taraftarının desteğiyle kazanarak Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek istiyor. Dortmund ise deplasmanda alacağı sonuçla ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Mücadelenin başlama saati, yayın kanalı ve canlı takip seçenekleri merak konusu oldu.
ARSENAL - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Arsenal ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması, 24 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanacak.
ARSENAL - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Arsenal - Borussia Dortmund mücadelesi Türkiye'de tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.
ARSENAL'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Arsenal, Avrupa arenasında bu sezon başarılı bir performans ortaya koyuyor. İngiliz temsilcisi, lig aşamasındaki yenilmezlik serisini korumak ve ilk 8 içerisindeki konumunu güçlendirmek istiyor.
Bayern Münih karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından Slavia Prag'ı 2-1 mağlup eden Londra ekibi, hafta sonunda ise Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. Arteta'nın öğrencileri, Borussia Dortmund karşısında yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
BORUSSIA DORTMUND'UN HEDEFİ DEPLASMANDA PUAN
Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna güçlü şekilde devam etmek istiyor. Arsenal deplasmanında alınacak galibiyet, Dortmund'un ilk 8 mücadelesinde önemli bir avantaj sağlayabilir.
İki takımın karşılaşmasında özellikle Arsenal'in hücum gücü ve Dortmund'un deplasmandaki oyun planı belirleyici olacak.
ARSENAL - BORUSSIA DORTMUND CANLI SKOR