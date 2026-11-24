Arsenal Borussia Dortmund canlı izle: Maç yayın bilgileri

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından biri Arsenal ile Borussia Dortmund arasında oynanacak. İngiliz temsilcisi, Emirates Stadı'nda Alman ekibini ağırlarken iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini buluşturacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Arsenal - Dortmund maçının canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Arsenal - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...