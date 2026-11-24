Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Viktor Gyökeres'in golüyle öne geçen İngiliz ekibi, Maximilian Beier'in golüne engel olamadı ve namağlup serisini sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal ile Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, 10. dakikada Noni Madueke'nin asistinde Viktor Gyökeres'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İngiliz temsilcisi, ilk yarıyı üstün tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Borussia Dortmund, 55. dakikada Maximilian Beier'in golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

ARSENAL YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde namağlup unvanını koruyan Arsenal, puanını 11'e yükseltti. Borussia Dortmund ise 10 puana ulaştı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Borussia Dortmund ise sahasında Inter ile karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele de 9 Aralık'ta oynanacak.