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Galatasaray'dan Aleksey Batrakov ve Fenerbahçe'den Archie Brown, Devler Ligi'nde haftanın takımına seçildi!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımını seçti. Galatasaray'dan Aleksey Batrakov ve Fenerbahçe'den Archie Brown, Devler Ligi'ndeki ilk 11 karmasına seçildi.

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Galatasaray'dan Aleksey Batrakov ve Fenerbahçe'den Archie Brown, Devler Ligi'nde haftanın takımına seçildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları geride kaldı.Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe aldıkları galibiyetlerle adından söz ettirirken UEFA da takımlarımızın performansını ödüllendirdi.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov ve Fenerbahçe'den Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

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