PSV'ye Club Brugge darbesi! Belçika ekibinden Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. zafer

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu PSV'yi 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Belçika temsilcisi, Carlos Forbs'un 65. dakikada kaydettiği golle deplasmanda üç puana uzandı.