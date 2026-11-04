PSV'ye Club Brugge darbesi! Belçika ekibinden Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. zafer
Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu PSV'yi 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Belçika temsilcisi, Carlos Forbs'un 65. dakikada kaydettiği golle deplasmanda üç puana uzandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSV'ye konuk olan Club Brugge, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Belçika temsilcisi, bu sonuçla Devler Ligi'nde üst üste üçüncü kez kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSV ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
CLUB BRUGGE, TRESOLDI İLE ÖNE GEÇTİ!
Karşılaşmanın 25. dakikasında Club Brugge öne geçti. Joaquin Seys'in ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Nicolo Tresoldi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
İlk yarı, Belçika temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
PSV, SANO İLE BERABERLİĞİ YAKALADI!
İkinci yarıya beraberlik hedefiyle başlayan PSV, 54. dakikada skoru eşitledi. Ceza sahasında seken topu kontrol eden Kodai Sano, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı savunmanın arasından geçirerek ağlarla buluşturdu: 1-1.
CARLOS FORBS GALİBİYETİ GETİRDİ
Club Brugge, 65. dakikada yeniden öne geçti. Joaquin Seys'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Carlos Forbs, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Club Brugge, PSV deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
CLUB BRUGGE'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bu sonuçla Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
PSV, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid'e konuk olacak. Club Brugge ise sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.