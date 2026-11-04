Manchester City'den Leipzig deplasmanında kritik galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester City, iki kez eşitliğin sağlandığı mücadelede Leipzig'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. İngiliz ekibi bu sonuçla puanını 9'a yükseltti.