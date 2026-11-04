Manchester City'den Leipzig deplasmanında kritik galibiyet!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester City, iki kez eşitliğin sağlandığı mücadelede Leipzig'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. İngiliz ekibi bu sonuçla puanını 9'a yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Manchester City, Leipzig'e konuk oldu. Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.
Manchester City, 37. dakikada Lukeba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, İngiliz temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan Leipzig, 49. dakikada Baku'nun golüyle skora denge getirdi. Manchester City, 58. dakikada Enzo Fernandez'in kafa vuruşuyla yeniden öne geçti. Ev sahibi ekip, 61. dakikada Nusa'nın golüyle bir kez daha eşitliği yakaladı.
Karşılaşmanın 78. dakikasında sahneye çıkan Haaland, Manchester City'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
MANCHESTER CITY 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Manchester City puanını 9'a yükseltti. Leipzig ise 3 puanda kaldı.
İngiliz ekibi, Premier Lig'de Nottingham Forest deplasmanına çıkacak. Milli maç arasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi konuk edecek.
Leipzig ise Bundesliga'da Augsburg'u ağırlayacak. Alman temsilcisi, milli maç arasından sonra Şampiyonlar Ligi'nde Lens'i sahasında konuk edecek.