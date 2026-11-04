Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Borussia Dortmund ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Dortmund'da oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

Borussia Dortmund-Real Betis maçı canlı skor ekranı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Borussia Dortmund, İspanya temsilcisi Real Betis'i sahasında ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Borussia Dortmund-Real Betis maçının yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

DORTMUND-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund-Real Betis karşılaşması 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Signal Iduna Park'taki mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 23.00'te çalacak.

BORUSSIA DORTMUND-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'da oynanacak karşılaşma Türkiye'de tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DORTMUND'UN HEDEFİ ÜST SIRALARA YAKLAŞMAK

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında geride kalan üç maçta 6 puan elde etti. Alman ekibi, ilk haftada Villarreal'i 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. İkinci karşılaşmasında Bodø/Glimt karşısında 1-0'lık yenilgi yaşayan Dortmund, üçüncü maçında Sabah'ı 2-1 yenerek yeniden üç puana uzandı.

Niko Kovac'ın öğrencileri, Real Betis karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-siyahlılar, taraftarının önünde kazanarak lig aşamasında üst sıralara doğru ilerlemeyi amaçlıyor.

REAL BETIS 9 PUANLA DORTMUND DEPLASMANINDA

Real Betis, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç maçın ardından 9 puana ulaştı. İspanyol temsilcisi, Dortmund karşısında da puan ya da puanlar alarak başarılı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

Dortmund ile Real Betis, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Alman ekibinin İspanyol takımlarına karşı iç sahada oynadığı son dört UEFA maçını kazanmış olması, karşılaşma öncesinde öne çıkan istatistikler arasında bulunuyor.

BORUSSIA DORTMUND'DA YENİLMEZLİK SERİSİ

Borussia Dortmund, Real Betis mücadelesi öncesinde beş maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sarı-siyahlılar, son olarak Bundesliga'da Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı.

Dortmund, Real Betis karşılaşmasının ardından ligde Elversberg ve Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise 24 Kasım'da Arsenal'e konuk olacak.

BORUSSIA DORTMUND-REAL BETIS MAÇI CANLI İZLE