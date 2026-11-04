UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında AEK Atina ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İlk üç maçını kazanarak dokuz puana ulaşan Real Madrid, Yunanistan deplasmanında serisini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

AEK Atina-Real Madrid maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı AEK Atina-Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Real Madrid, 4 Kasım Çarşamba akşamı Yunanistan deplasmanında AEK Atina'nın konuğu olacak. İlk üç maçını kazanarak dokuz puana ulaşan İspanyol devi, serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Üç puanlı AEK Atina ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibine karşı puan arayacak. Peki, AEK Atina-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi son durum...

AEK ATINA-REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. hafta maçları kapsamında oynanacak AEK Atina-Real Madrid mücadelesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.

AEK ATINA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

AEK Atina ile Real Madrid arasındaki mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 20.45'te çalacak.

AEK ATINA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYIPSIZ İLERLİYOR

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı üç maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Dokuz puanla genel sıralamanın dördüncü basamağında bulunan İspanyol temsilcisi, AEK Atina karşısında da kazanarak kusursuz performansını devam ettirmek istiyor.

Avrupa kupalarında başarılarıyla öne çıkan Real Madrid, zorlu Atina deplasmanında da favori olarak gösterilen taraflardan biri. Ancak İspanyol ekibinin karşısında, taraftarının desteğini arkasına alacak ve kötü sonuçların ardından çıkış arayacak bir AEK Atina bulunuyor.

AEK ATINA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

AEK Atina, lig aşamasına LASK Linz karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Ancak Yunan temsilcisi, sonraki iki maçında istediği sonuçları elde edemedi. Shakhtar Donetsk'e 3-1, Manchester City'ye ise 5-1 mağlup olan AEK Atina, üç puanla genel sıralamada 29. sıraya geriledi.

Marko Nikolić'in öğrencileri, Avrupa'daki sonuçların yanı sıra yerel ligde de zorlu bir dönemden geçiyor. Takım, son beş resmi maçının dördünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. PAOK ve Panathinaikos karşısında alınan yenilgiler de AEK Atina'nın moralini olumsuz etkiledi.

Yunan ekibi, Real Madrid karşısında alacağı olumlu bir sonuçla hem puan tablosunda yükselmeyi hem de son haftalardaki kötü sonuçları unutturmayı amaçlıyor.

AEK ATINA, REAL MADRID'E KARŞI SAHASINDA KAYBETMEDİ

AEK Atina ile Real Madrid, geçmişte Avrupa kupalarında dört kez karşı karşıya geldi. İki takımın ilk eşleşmesi 1985 yılında UEFA Kupası'nda gerçekleşti. Atina'da oynanan ilk karşılaşmayı AEK Atina 1-0 kazandı. Rövanşta ise Real Madrid 5-0'lık skorla turu geçen taraf oldu.

2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yeniden eşleşen iki takımın Atina'daki mücadelesi 3-3 berabere tamamlandı. Madrid'deki karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Böylece AEK Atina, kendi sahasında Real Madrid'e karşı oynadığı iki maçta da yenilgi yüzü görmedi.

AEK ATINA-REAL MADRID MAÇI CANLI TAKİP