Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Sporting kozlarını paylaşacak. İki takım da Avrupa'daki son yenilgisinin ardından galibiyet arıyor.

Shakhtar Donetsk-Sporting maçını takip etmek için tıklayın!

Shakhtar Donetsk-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Shakhtar Donetsk ile Sporting karşı karşıya gelecek. İlk üç maçın ardından puan mücadelesini sürdüren iki ekip, kritik karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Shakhtar Donetsk-Sporting maçı hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk-Sporting maçı bilgileri ve canlı skor ekranı haberimizde...

SHAKHTAR DONETSK - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Sporting mücadelesi 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak.

SHAKHTAR DONETSK SPORTING MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Sporting karşılaşması Türkiye'de tabii üzerinden izlenebilecek.

ARDA TURAN'IN TAKIMI GALİBİYET PEŞİNDE

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçında 4 puan topladı. PSV karşısında berabere kalan Ukrayna temsilcisi, AEK Atina'yı mağlup etti. Son olarak Inter karşısında sahadan puansız ayrılan Shakhtar, Sporting karşısında yeniden kazanmak istiyor.

Ukrayna Premier Ligi'nde ise 11 maç sonunda 28 puana ulaşan Shakhtar Donetsk, yerel ligde zirvede yer alıyor. Takım, bu formunu Avrupa sahnesine de taşımayı amaçlıyor.

SPORTING 6 PUANLA SAHAYA ÇIKIYOR

Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada 6 puan elde etti. Lig aşamasında 12. sırada bulunan Portekiz temsilcisi, Shakhtar Donetsk deplasmanında kazanarak puanını yükseltmek istiyor.

SHAKHTAR DONETSK - SPORTING MAÇI CANLI İZLE