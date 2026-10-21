TRT 1 canlı izle aramaları, Lille-Galatasaray maçı öncesinde hız kazandı. Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa’da oynanacak mücadelede Galatasaray ilk galibiyetini hedefliyor. Peki, Galatasaray maçı şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? İşte TRT 1 yayın bilgileri ve takımlardaki eksikler.

TRT 1 canlı izle ekranı, Lille-Galatasaray maçı öncesinde futbolseverlerin gündeminde! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor. Sporting ve Barcelona karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanında puan arayacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar ise "Galatasaray maçı şifresiz mi?", "Lille-Galatasaray hangi kanalda?" ve "TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın başlama saati, yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

TRT 1 CANLI İZLE: GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lille-Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Lille-Galatasaray mücadelesi, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY LILLE DEPLASMANINDA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting'e 3-1 yenildi. İkinci haftada Barcelona'yı sahasında konuk eden sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleden de 4-1 mağlup ayrıldı.

Avrupa'daki ilk iki maçını kaybeden Galatasaray, Lille karşısında kazanarak puan hanesini hareketlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, Fransa'dan galibiyetle dönerek hem Şampiyonlar Ligi'nde çıkış yakalamayı hem de Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral kazanmayı amaçlıyor.

Lille de organizasyonda ilk iki maçında puan alamadı. Fransız ekibi, Real Betis'e 3-2 ve Arsenal'e 3-0 mağlup oldu. Bu nedenle iki takım açısından da mücadele büyük önem taşıyor.

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi 🗓️ 3. Hafta ⚽ Lille 📆 21.10.2026 ⏰ 19.45 🏟️ Stade Pierre Mauroy 📲 #LOSCvGS #UCL https://t.co/me7Y3h9a9t — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 20, 2026

GALATASARAY'DA LEAO YOK, OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'da Lille maçı öncesinde en dikkat çeken gelişmelerden biri Rafael Leao'nun sakatlığı oldu. Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Portekizli futbolcunun kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Leao'nun Lille deplasmanında forma giyemeyeceği bildirildi.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ise eski takımı Lille'e karşı mücadele edecek. Fransız ekibinde forma giydiği dönemde 38 maçta 18 gol atan Osimhen, bu kez Galatasaray'ın başarısı için sahaya çıkacak.

LILLE'DE ETHAN MBAPPE VE TIAGO SANTOS EKSİK

Lille'de de Galatasaray karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Real Betis maçında doğrudan kırmızı kart gören Ethan Mbappe, üç maçlık cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Çapraz bağ sakatlığı bulunan Tiago Santos da karşılaşmada görev alamayacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te TRT 1 ekranlarına yönelebilecek.

LILLE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE