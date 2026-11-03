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ManU'dan Roma karşısında inanılmaz geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, Roma'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

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ManU'dan Roma karşısında inanılmaz geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United ile Roma'yı karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan maçta Manchester United, Roma'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Roma'nın gollerini 11. dakikada Mathias Soule ve 17. dakikada penaltıdan Donyell Malen kaydederken Manchester United'ın gollerini 58. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 83. ve 86. dakikalarda Matheus Cunha attı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, 6 puana yükseldi. Roma ise 4 puanda kaldı.

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