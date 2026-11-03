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PSG'den Villarreal karşısında 6 gollük dev galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSG, Villarreal'i 6-0 mağlup etti.

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PSG'den Villarreal karşısında 6 gollük dev galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Villarreal ile PSG karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynanan karşılaşmada PSG, Villarreal'i 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini; 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Senny Mayulu, 17. ve 50. dakikada Fabian Ruiz ve 78. dakikada David Boly kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Villarreal ise 3 puanda kaldı.

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