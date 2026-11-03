Fenerbahçe, Liverpool maçına hazır
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında sakatlanan Kojo Oppong'un antrenmanda yer alması dikkat çekti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında futbolcular, koşu ve kondisyon çalışması yaptı.
Sarı-lacivertlilerde Trendyol Süper Lig'deki Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong, idmanda yer aldı.
Chobani Stadı'ndaki Fenerbahçe-Liverpool mücadelesi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.