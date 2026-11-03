Cody Gakpo'dan Fenerbahçe maçı öncesi atmosfer yorumu! Dirk Kuyt sözleri dikkat çekti

Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo, Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbul'daki atmosfer hakkında konuşurken sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Dirk Kuyt'a da övgüler yağdırdı. Hollandalı futbolcu, Kuyt'ı gençlik yıllarından beri takip ettiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Liverpool'da Hollandalı yıldız Cody Gakpo, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde İstanbul'daki atmosfer hakkında konuşan Gakpo, Türkiye'de daha önce de maç yaptıklarını hatırlattı.

"BÖYLE ATMOSFERLERİ SEVİYORUM"

Fenerbahçe taraftarının oluşturacağı atmosferi değerlendiren Hollandalı futbolcu, "Oldukça zorlu bir atmosfer. Geçen sene Türkiye'de de maçımız olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular seviyor, ben de seviyorum böyle atmosferleri. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz." ifadelerini kullandı.

DIRK KUYT SÖZLERİ

Liverpool'un Hollandalı yıldızı, Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt hakkında da konuştu. Gençlik yıllarında Kuyt'ı yakından takip ettiğini belirten Gakpo, eski futbolcuya övgüde bulundu.

Gakpo, "Dirk Kuyt, Liverpool için de Hollanda Milli Takımı için de harika bir oyuncuydu. Ben daha gençken onu oldukça fazla izledim. Milli takımda çok sayıda maça çıktı ve Dünya Kupası finalinde oynadı. Ayrıca Feyenoord'a geri döndüğünde, sanırım son kez şampiyon oldukları maçta hat-trick yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Evet, onu oldukça fazla takip ettim." dedi.

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.