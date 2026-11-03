UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, sahasında Aston Villa'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayın kanalı merak ediliyor.

Barcelona - Aston Villa maçı canlı izlemek için tıkla!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Barcelona ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, sahasında kazanarak PSG yenilgisinin ardından yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. İngiliz ekibi ise lig aşamasında şu ana kadar ortaya koyduğu performansı Barcelona deplasmanında da sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

BARCELONA - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona - Aston Villa maçı 3 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

BARCELONA - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BARCELONA, CAMP NOU'DA GALİBİYET ARIYOR

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kazanarak yoluna devam etti. Feyenoord karşısında 5-1, Galatasaray deplasmanında ise 4-1'lik skorlarla galip gelen Katalan ekibi, üçüncü haftada PSG'ye 4-2 mağlup oldu.

Avrupa'daki ilk puan kaybının ardından Barcelona, ligde Alaves karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetle moral buldu. Katalan temsilcisi, Aston Villa karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak yeniden kazanmak istiyor.

Barcelona'nın hücum gücü dikkat çekse de savunmada verdiği açıklar teknik heyetin çözüm aradığı konular arasında bulunuyor. PSG karşılaşmasında kalesinde dört gol gören ekip, Aston Villa karşısında daha dengeli bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

ASTON VILLA ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmanın tamamını kazandı. İngiliz temsilcisi ilk maçında Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Ardından Fenerbahçe karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyet alan Villa, Viking engelini de 3-1'le geçti.

Dokuz puanla Barcelona deplasmanına gelen Aston Villa, güçlü rakibi karşısında serisini sürdürmek istiyor. Avrupa kupalarında önemli tecrübeye sahip Unai Emery, takımını Camp Nou'da galibiyet hedefiyle sahaya çıkaracak.

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