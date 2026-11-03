Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Bayern Münih'i konuk ediyor. Dev karşılaşma öncesinde maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve canlı takip bilgileri futbolseverlerin gündeminde.

Avrupa futbolunun iki önemli takımı Atletico Madrid ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. İspanya'da oynanacak mücadelede Atletico Madrid, sahasında avantajını kullanmak isterken Bayern Münih deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Atletico Madrid-Bayern Münih maçı hangi kanalda?", "Bayern Münih maçı saat kaçta?" ve "Canlı takip nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor.

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ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Bayern Münih karşılaşması 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda yapılacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de futbolseverler bu karşılaşmayı tabii Spor üzerinden canlı izleyebilecek.

BAYERN MÜNİH'TE SAKATLIK SORUNU

Bayern Münih'te Atletico Madrid maçı öncesinde sakatlıklar teknik heyetin planlarını etkiliyor. Jamal Musiala ve Luis Díaz'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Serge Gnabry ve Michael Olise'nin durumu ise maç öncesinde takip ediliyor. Manuel Neuer'in de sakatlık problemi nedeniyle kadro durumu belirsiz.

Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle karşılaşmada takımının başında bulunamayabileceği belirtiliyor. Alman ekibinde teknik sorumluluğu kimin üstleneceği maç öncesinde netleşecek.

ATLETICO MADRID FORMDA

Diego Simeone'nin öğrencileri, sezonun ilk bölümündeki dalgalı sonuçların ardından çıkış yakaladı. Atletico Madrid, son dönemde aldığı galibiyetlerle hem La Liga'da hem de Avrupa'da iddiasını sürdürmek istiyor.

İspanyol ekibi, kendi sahasında oynadığı maçlarda henüz yenilgi yaşamadı. Taraftarının önünde Bayern Münih'i ağırlayacak Atletico, bu avantajını kullanarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

BAYERN MÜNİH'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUANI KAÇ?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçında 5 puan topladı ve 14. sırada yer aldı. Atletico Madrid ise 4 puanla 16. basamakta bulunuyor. Bu nedenle iki takımın mücadelesi lig aşamasındaki sıralama açısından önem taşıyor.

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