UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile LASK Linz karşı karşıya geliyor. Portekiz ve Avusturya temsilcilerinin mücadelesinde gözler kritik 90 dakikaya çevrildi. Peki, Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmanın muhtemel 11'leri nasıl? İşte merak edilenler...

Sporting Lizbon-LASK Linz karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının 3. haftası, Sporting Lizbon ile LASK Linz arasındaki mücadeleye sahne olacak. İlk iki karşılaşmasını kazanarak Avrupa'da dikkat çekici bir başlangıç yapan Portekiz temsilcisi, sahasında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Avusturya ekibi ise ilk puanlarını alarak üst sıralara yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve öne çıkan istatistikler.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon ile LASK Linz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de oynanacak.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon-LASK Linz karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 5 üzerinden canlı yayınlanacak.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Aşağıdaki kadrolar maç öncesi tahminidir; resmî ilk 11'ler değildir.

Sporting Lizbon muhtemel 11'i:

Kaique Pereira

Iván Fresneda

Gonçalo Inácio

Eduardo Quaresma

Maxi Araújo

Sergi Altimira

Issa Doumbia

Geny Catamo

Luís Guilherme

Nestory Irankunda

Luis Suárez

LASK Linz muhtemel 11'i:

Lukas Jungwirth

Kasper Jørgensen

Xavier Mbuyamba

Andrés Andrade

Alemão

Yvan Dibango

Melayro Bogarde

Christoph Lang

Krystof Daněk

Saša Kalajdžić

Samuel Adeniran

SPORTING LIZBON AVRUPA'DA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Rui Borges yönetimindeki Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Portekiz ekibi, ikinci maçında Lens deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk iki haftada 6 puan toplayan Sporting, rakip ağlara 5 gol gönderirken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Luis Suárez'in her iki karşılaşmada da gol atması, ev sahibi ekibin hücum performansında öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

LASK LINZ İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Dietmar Kühbauer yönetimindeki LASK Linz, lig aşamasına AEK Atina karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başladı. Avusturya temsilcisi, ikinci hafta Liverpool'a 6-3 yenilerek puanla tanışamadı.

İki maç sonunda 4 gol atan ve 7 gol yiyen LASK, Lizbon deplasmanında hem savunma direncini artırmayı hem de ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

Avusturya ekibi, karşılaşma öncesindeki son lig maçında Austria Lustenau'yu 4-0 yenerek moral buldu.

İKİ TAKIMIN AVRUPA'DAKİ REKABETİNDE LASK ÜSTÜN

Sporting Lizbon ile LASK Linz, daha önce UEFA organizasyonlarında üç kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin ikisini Avusturya temsilcisi kazanırken Sporting bir galibiyet elde etti.

İki takımın Avrupa kupalarındaki önceki sonuçları şöyle:

3 Ekim 2019: Sporting Lizbon 2-1 LASK Linz

12 Aralık 2019: LASK Linz 3-0 Sporting Lizbon

1 Ekim 2020: Sporting Lizbon 1-4 LASK Linz

LASK'ın 2020 yılında Lizbon'da aldığı 4-1'lik galibiyet, bugünkü karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında bulunuyor.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek. Hakem görevlendirmesi UEFA'nın 3. hafta listesinde yer aldı.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇINDA EKSİKLER

Sporting Lizbon'da Zeno Debast ve Rodrigo Zalazar'ın sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev almaları beklenmiyor. Nuno Santos da maç öncesinde eksik oyuncular arasında gösteriliyor.

LASK Linz cephesinde ise George Bello ve Moses Usor'un fiziksel durumları karşılaşma öncesinde belirsizlik taşıyan başlıklar arasında yer aldı

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI