Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bugün mü, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile LASK Linz karşı karşıya geliyor. Portekiz ve Avusturya temsilcilerinin mücadelesinde gözler kritik 90 dakikaya çevrildi. Peki, Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmanın muhtemel 11'leri nasıl? İşte merak edilenler...
Sporting Lizbon-LASK Linz karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının 3. haftası, Sporting Lizbon ile LASK Linz arasındaki mücadeleye sahne olacak. İlk iki karşılaşmasını kazanarak Avrupa'da dikkat çekici bir başlangıç yapan Portekiz temsilcisi, sahasında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Avusturya ekibi ise ilk puanlarını alarak üst sıralara yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve öne çıkan istatistikler.
SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sporting Lizbon ile LASK Linz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de oynanacak.
SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Sporting Lizbon-LASK Linz karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 5 üzerinden canlı yayınlanacak.
SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Aşağıdaki kadrolar maç öncesi tahminidir; resmî ilk 11'ler değildir.
Sporting Lizbon muhtemel 11'i:
- Kaique Pereira
- Iván Fresneda
- Gonçalo Inácio
- Eduardo Quaresma
- Maxi Araújo
- Sergi Altimira
- Issa Doumbia
- Geny Catamo
- Luís Guilherme
- Nestory Irankunda
- Luis Suárez
LASK Linz muhtemel 11'i:
- Lukas Jungwirth
- Kasper Jørgensen
- Xavier Mbuyamba
- Andrés Andrade
- Alemão
- Yvan Dibango
- Melayro Bogarde
- Christoph Lang
- Krystof Daněk
- Saša Kalajdžić
- Samuel Adeniran
SPORTING LIZBON AVRUPA'DA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR
Rui Borges yönetimindeki Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Portekiz ekibi, ikinci maçında Lens deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk iki haftada 6 puan toplayan Sporting, rakip ağlara 5 gol gönderirken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Luis Suárez'in her iki karşılaşmada da gol atması, ev sahibi ekibin hücum performansında öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.
LASK LINZ İLK PUANLARININ PEŞİNDE
Dietmar Kühbauer yönetimindeki LASK Linz, lig aşamasına AEK Atina karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başladı. Avusturya temsilcisi, ikinci hafta Liverpool'a 6-3 yenilerek puanla tanışamadı.
İki maç sonunda 4 gol atan ve 7 gol yiyen LASK, Lizbon deplasmanında hem savunma direncini artırmayı hem de ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.
Avusturya ekibi, karşılaşma öncesindeki son lig maçında Austria Lustenau'yu 4-0 yenerek moral buldu.
İKİ TAKIMIN AVRUPA'DAKİ REKABETİNDE LASK ÜSTÜN
Sporting Lizbon ile LASK Linz, daha önce UEFA organizasyonlarında üç kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin ikisini Avusturya temsilcisi kazanırken Sporting bir galibiyet elde etti.
İki takımın Avrupa kupalarındaki önceki sonuçları şöyle:
- 3 Ekim 2019: Sporting Lizbon 2-1 LASK Linz
- 12 Aralık 2019: LASK Linz 3-0 Sporting Lizbon
- 1 Ekim 2020: Sporting Lizbon 1-4 LASK Linz
LASK'ın 2020 yılında Lizbon'da aldığı 4-1'lik galibiyet, bugünkü karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında bulunuyor.
SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek. Hakem görevlendirmesi UEFA'nın 3. hafta listesinde yer aldı.
SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇINDA EKSİKLER
Sporting Lizbon'da Zeno Debast ve Rodrigo Zalazar'ın sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev almaları beklenmiyor. Nuno Santos da maç öncesinde eksik oyuncular arasında gösteriliyor.
LASK Linz cephesinde ise George Bello ve Moses Usor'un fiziksel durumları karşılaşma öncesinde belirsizlik taşıyan başlıklar arasında yer aldı
SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI