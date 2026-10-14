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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası sona erdi! İşte toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı. İşte toplu sonuçlar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası sona erdi! İşte toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, 9 karşılaşma oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İngiliz ekibinin gollerini Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti.

Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'i (PSG) ağırladı. Fransız temsilcisi Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha ve Maghnes Akliouche'nin golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Manchester City'nin iki golünü de Norveçli yıldızı Erling Haaland attı.

REAL MADRİD, GERİDEN GELEREK KAZANDI

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda 3-1 geriye düştüğü maçta İtalyan ekibi Roma'yı 4-3 mağlup etti.

Milli futbolcunun 59. dakikada Denzel Dumfries'in yerine oyuna girdiği mücadelede Madrid ekibinin gollerini Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rudiger, Roma'nın gollerini ise Marten De Roon, Donyell Malen (2) kaydetti.

İlk maçta Inter'i 2-1 yenen Real Madrid, üst üste iki İtalyan temsilcisiyle oynadığı maçlardan 6 puanla ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya): 3-2

LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere): 3-6

Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe: 6-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-0

Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-4

Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 3-4

Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya): 0-3

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 3-1

#Arda Güler #Real Madrid #Erling Haaland #Desire Doue #Vitinha #Paris Saint Germain #Nicolas Jackson #Tammy Abraham #Aston Villa #Johan Manzambi #Fenerbahçe #Manchester City
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