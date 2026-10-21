Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Leipzig kozlarını paylaşıyor. Peki, Real Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi, dev mücadele canlı nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

Real Madrid-Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Leipzig, lig aşamasının üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Avrupa'daki başarılı başlangıcını sürdürmek isterken Martin Demichelis yönetimindeki Alman temsilcisi zorlu Madrid deplasmanında puan kazanmayı hedefliyor. İki takımın farklı oyun anlayışlarını karşı karşıya getirecek mücadelede Arda Güler'in durumu, Vinicius Junior'ın dönüşü ve eski Leipzig oyuncusu Yan Diomande'nin kadrodaki yeri dikkat çekiyor. Peki, Real Madrid-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Leipzig maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasına Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

REAL MADRID-LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile RB Leipzig arasındaki mücadele, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı takip edilebilecek.

REAL MADRID-LEIPZIG MAÇINDA YAN DIOMANDE DETAYI

Real Madrid ile Leipzig arasındaki karşılaşmanın öne çıkan hikâyelerinden biri Yan Diomande olacak.

2025-2026 sezonunda Leipzig formasıyla Bundesliga'da 33 karşılaşmada 12 gol ve 8 asist üreten Fildişi Sahilli futbolcu, yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer oldu.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı mücadele etme ihtimaliyle gündemde. Bundesliga'nın aktardığı verilere göre Diomande, Real Madrid'deki ilk beş maçında sınırlı süre almasına karşın takımının sonraki beş karşılaşmasının dördüne ilk 11'de başladı.

Genç oyuncunun Leipzig karşısında nasıl değerlendirileceği ise teknik direktör Mourinho'nun kararıyla netleşecek.

LEIPZIG'İN HÜCUM PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Almanya temsilcisi, yeni sezonda Martin Demichelis yönetiminde özellikle hücum hattında etkili sonuçlar elde etti.

Bundesliga'nın 20 Ekim tarihli değerlendirmesine göre Leipzig, ligde oynadığı ilk 6 maçta 16 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Alman ekibinin geçen sezon aynı dönemdeki gol sayısı ise 8'di.

Antonio Nusa ve Christopher Nkunku, Leipzig'in hücum gücünde önemli roller üstleniyor. İki oyuncunun Bundesliga'daki ilk 6 haftalık dönemde toplam 11 gole doğrudan katkı yaptığı belirtildi.

REAL MADRID-LEIPZIG MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Leipzig karşılaşması öncesinde bazı oyuncuların sahadaki görevlerini yeniden değerlendirdiği belirtiliyor.

İspanyol basınından AS'ın 20 Ekim tarihli haberine göre Arda Güler'in Tchouaméni ile birlikte orta sahada görev yapması, Federico Valverde'nin ise daha hücumcu bir pozisyonda değerlendirilmesi bekleniyor.

Real Madrid'in tahmini ilk 11'i:

Courtois

Dumfries

Konaté

Rüdiger

Cucurella

Arda Güler

Tchouaméni

Valverde

Bellingham

Vinicius Junior

Mbappé

Leipzig'in tahmini ilk 11'i:

Vandevoordt

Ridle Baku

Willi Orbán

Castello Lukeba

David Raum

Banzuzi

Neil El Aynaoui

Brajan Gruda

Christopher Nkunku

Antonio Nusa

Rômulo

Önemli: Bu kadrolar basında yer alan tahminlerdir. Teknik direktörlerin resmî ilk 11 tercihleri henüz açıklanmadı.

ARDA GÜLER LEIPZIG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Leipzig karşılaşması için açıkladığı maç kadrosunda bulunuyor.

İspanyol basınında yer alan ilk 11 tahminlerinde Arda Güler'in orta sahada görev alması bekleniyor. Bununla birlikte Mourinho'nun kesin tercihi resmî kadro açıklamasıyla belli olacak.

İKİ TAKIMIN AVRUPA'DAKİ SONRAKİ RAKİPLERİ

Real Madrid ve Leipzig'i Şampiyonlar Ligi'nin kalan haftalarında da önemli karşılaşmalar bekliyor.

Real Madrid, lig aşamasının dördüncü haftasında 4 Kasım 2026'da Yunanistan temsilcisi AEK Atina'ya konuk olacak.

Leipzig ise aynı tarihte İngiliz ekibi Manchester City'yi sahasında ağırlayacak.

İki ekip de üçüncü hafta karşılaşmasının ardından lig aşamasındaki sıralamalarını güçlendirerek sonraki müsabakalara avantajlı girmeyi amaçlıyor.

REAL MADRID-LEIPZIG MAÇI CANLI TAKİP EKRANI