Club Brugge, Şampiyonlar Ligi’nde Inter karşısında aldığı 4-3’lük galibiyetin ardından bu kez Lens’i ağırlıyor. Belçika temsilcisi, Jan Breydel Stadı’nda taraftarı önünde galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Fransa ekibi Lens ise zorlu deplasmanda puan arıyor. Peki Club Brugge-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

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Club Brugge-Lens maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Belçika temsilcisi Club Brugge, Fransız ekibi Lens'i Jan Breydel Stadı'nda ağırlayacak. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak. İlk iki maçında birer galibiyet ve mağlubiyet alan iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Club Brugge-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi öne çıkan detaylar...

CLUB BRUGGE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki Club Brugge-Lens karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

CLUB BRUGGE - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Club Brugge-Lens maçı, tabii Spor 6 üzerinden canlı yayınlanacak.

CLUB BRUGGE, INTER GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKIYOR

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Aston Villa'ya 3-2 mağlup oldu. Belçika temsilcisi, ikinci hafta karşılaşmasında ise İtalya'da Inter'i 4-3 yenerek dikkat çekici bir galibiyete imza attı.

Inter karşısında Nicolo Tresoldi'nin hat-trick yapması ve Romeo Vermant'ın da gol atması, Club Brugge'ün hücum performansını öne çıkardı. Belçika ekibi, Lens karşısında da gol yollarındaki etkisini sürdürerek sahasında üç puan almayı amaçlıyor.

Teknik direktör Ivan Leko yönetimindeki Club Brugge, kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftar desteğini de arkasına alacak. Takımın Avrupa kupalarındaki son dönemdeki yüksek skorlu karşılaşmaları, Lens maçı öncesinde hücum gücünü öne çıkaran başlıklar arasında yer alıyor.

LENS, BELÇİKA DEPLASMANINDA PUAN ARIYOR

Fransa temsilcisi Lens de Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk iki haftasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak üç puan topladı. Fransız ekibi, Club Brugge karşısında deplasmanda kazanarak puanını yükseltmek istiyor.

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak mücadelede Lens'in savunma organizasyonu ve hücumdaki etkinliği belirleyici olabilir. Club Brugge'ün Inter karşısında dört gol bulduğu düşünülürse konuk ekibin rakibinin hücum gücüne karşı dikkatli olması gerekecek.

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