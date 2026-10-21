Aston Villa, Şampiyonlar Ligi’nde Viking FK’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibi, Club Brugge ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından Avrupa’daki başarılı başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor. Viking ise Bayern Münih karşısında aldığı beraberliğin ardından zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Aston Villa-Viking maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’de tabii’de yayınlanacak.

Aston Villa-Viking FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Aston Villa-Viking FK maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa, Norveç ekibi Viking FK'yı sahasında konuk edecek. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kazanan Aston Villa, Viking karşısında da galip gelerek serisini sürdürmek istiyor. Bayern Münih'le berabere kalan konuk ekip ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Peki Aston Villa-Viking maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

ASTON VILLA - VIKING MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında oynanacak Aston Villa-Viking FK karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA - VIKING MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Viking FK maçı tabii platformundan canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına etkili bir başlangıç yaptı. İngiliz ekibi ilk maçında Club Brugge'ü 3-2 mağlup ederken, ikinci haftada Fenerbahçe'yi sahasında 6-0 yenerek dikkat çekti.

Villa Park'ta Viking FK'yı ağırlayacak olan Aston Villa, üçüncü maçını da kazanarak Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Takım, hafta sonunda Premier Lig'de Newcastle United karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle de moral kazandı.

Ancak teknik direktör Unai Emery, Viking karşılaşması öncesinde bazı oyuncularından yararlanamayacak. Aston Villa'nın açıklamasına göre Aaron Wan-Bissaka hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek. Johan Manzambi de Newcastle maçında yaşadığı sakatlık sonrası Viking karşılaşmasında kadroda olmayacak.

ASTON VILLA - VIKING MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...