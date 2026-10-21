UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Como, sahasında Manchester United’ı konuk ediyor. Her iki takım da ilk iki haftada üç puan topladı. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, “Como-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te tabii platformunda yayınlanacak.

Como-Manchester United maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak karşılaşmada İtalya temsilcisi Como, İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. İlk iki maçında birer galibiyet ve mağlubiyet alan iki ekip de sahadan üç puanla ayrılarak Avrupa'daki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Como-Manchester United maçının yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Como-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte mücadele öncesinde öne çıkan bilgiler…

COMO-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Como-Manchester United karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak. Mücadele, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

COMO-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Como-Manchester United maçı, Türkiye'de tabii platformundan canlı yayımlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayın saatinde tabii üzerinden takip edebilecek.

COMO, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇIKIŞ ARIYOR

İtalya futbolunun yükselen ekiplerinden Como, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda önemli rakiplerle mücadele ediyor. Serie A'da geçen sezonu dördüncü sırada bitirerek Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonuna katılan İtalyan temsilcisi, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Como, ilk maçında RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederek üç puana ulaştı. İkinci karşılaşmasında Feyenoord'a konuk olan İtalyan ekibi, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece ilk iki haftada üç puan toplayan Como, Manchester United karşılaşması öncesinde bir galibiyet ve bir mağlubiyetle yoluna devam ediyor.

Cesc Fabregas'ın öğrencileri, sahasında oynayacağı mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak yeniden kazanmak istiyor. Manchester United gibi Avrupa deneyimi yüksek bir takımla karşılaşacak olan Como, bu maçta alacağı sonucun lig aşamasındaki hedefleri açısından önemli olduğunun bilincinde.

MANCHESTER UNITED'IN AVRUPA SINAVI

Manchester United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sabah'ı 4-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Ancak İngiliz ekibi, ikinci hafta karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanında 2-0 kaybetti ve üç puanda kaldı.

Kırmızı Şeytanlar, Como deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son dönemde farklı kulvarlarda yaşanan puan kayıpları, İngiliz ekibinin bu karşılaşmaya olan ihtiyacını artırıyor. Leeds United ile 1-1 berabere kalan Manchester United, İtalya'dan galibiyetle dönerek hem puan tablosunda ilerlemeyi hem de takım üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Michael Carrick açısından da Como mücadelesi önem taşıyor. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralara yaklaşabilmesi için kalan karşılaşmalarda istikrarlı sonuçlar alması gerekiyor.

COMO VE MANCHESTER UNITED'IN PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki hafta sonunda Como ve Manchester United üçer puan topladı. Como, ilk maçında RB Leipzig'i 4-1 yenerken ikinci maçında Feyenoord'a 3-2 mağlup oldu. Manchester United ise Sabah karşısında 4-0 kazanıp Atletico Madrid'e 2-0 kaybetti.

Üçüncü haftada oynanacak karşılaşma, iki takımın puan tablosundaki konumunu iyileştirmek açısından önemli. Galip gelen ekip, puanını altıya yükseltecek. Beraberlik halinde ise iki takım da birer puan alarak toplam puanlarını dörde çıkaracak.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında her takım sekiz maç oynuyor. İlk sekiz sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9-24. sıralardaki ekipler play-off aşamasına katılıyor. Bu nedenle Como-Manchester United karşılaşmasının sonucu, tek başına tur durumunu belirlemese de takımların ilerleyen haftalardaki hesaplarını etkileyecek.

MANCHESTER UNITED'IN KALAN MAÇLARI

Manchester United, Como karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Roma, Sporting Lizbon, RB Leipzig, Bayern Münih ve Villarreal ile mücadele edecek. İngiliz temsilcisinin lig aşamasındaki sıralaması, bu karşılaşmalarda elde edeceği sonuçlarla şekillenecek.

Como'yu ise Manchester United maçından sonra Lens, AEK Atina, Real Betis, Paris Saint-Germain ve Barcelona karşılaşmaları bekliyor. İtalyan ekibi, Avrupa'daki ilk sezonunda lig aşamasını üst sıralarda tamamlayarak eleme aşamasına kalma hedefini güçlendirmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ederken Como-Manchester United mücadelesi, iki takımın da puan tablosunda yükselmek için fırsat arayacağı karşılaşmalardan biri olacak.

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